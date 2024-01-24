Хет-трик Кучерова помог «Тампе» победить «Филадельфию»

Никита Кучеров набрал четыре очка в матче с «Филадельфией» и принес своей команде яркую победу. В ночь на 24 января в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг».
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