Овечкин высказался о своем положении в "Вашингтоне"

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!" рассказал, какие действия предпримет, если главный тренер "столичных" Спенсер Карбери решит посадить его в запас.
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