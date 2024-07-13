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Овечкин высказался о своем положении в "Вашингтоне"

Овечкин высказался о своем положении в "Вашингтоне"

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!" рассказал, какие действия предпримет, если главный тренер "столичных" Спенсер Карбери решит посадить его в запас.

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