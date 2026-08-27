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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» за 45+5 млн фунтов продал Дэлапа «Ноттингему». У форварда 1 гол в прошлом сезоне АПЛ

« Ноттингем Форест » приобрел нападающего «Челси»  Лиама Делапа . 23-летний форвард заключил контракт с «лесниками» на пять лет.

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