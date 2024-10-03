Politico: Байден злится из-за действий Израиля на Ближнем Востоке, но неспособен на них повлиять Израильские военные могут ударить по иранским целям.
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Politico: Байден злится из-за действий Израиля на Ближнем Востоке, но неспособен на них повлиять Израильские военные могут ударить по иранским целям.
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