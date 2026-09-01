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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис о пропуске 100-летия «Фиорентины»: «Уже высказал мнение о футбольных деятелях. Таково их отношение. Ко мне подходили и говорили: «Неужели никто ничего не мог сделать»?»

Бывший футболист «Фиорентины» Андрей Канчельскис, возглавляющий брянское «Динамо», высказался о пропуске празднования 100-летия итальянского клуба.

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