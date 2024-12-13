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Мода и Шоу-бизнес

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55 лет назад родился Мурат Насыров

13 декабря исполнилось бы 55 лет эстрадному певцу Мурату Насырову. Его карьера начиналась на заре 1990-х: об артисте заговорили после победы на Всесоюзном телеконкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни «Ялта-91».

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И
ИгорьОвчаренко
&quot;&quot;Какое счастье&quot;&quot; весь мир осчастливили.....
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