55 лет назад родился Мурат Насыров

13 декабря исполнилось бы 55 лет эстрадному певцу Мурату Насырову. Его карьера начиналась на заре 1990-х: об артисте заговорили после победы на Всесоюзном телеконкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни «Ялта-91».