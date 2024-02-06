Мэр Смоленска недоволен работой «Зеленстроя»

Во время рабочей поездки по Ленинскому району к главе города подошли горожане и показали фото Глава города Смоленска Александр Новиков потребовал, чтобы МБУ «Зеленстрой» перестал пилить здоровые деревья на придомовых территориях.
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