«Телеграф»: На Украине начали арестовывать генералов ВСУ

На Украине начались задержания высокопоставленных генералов из состава Вооруженных сил страны. Об этом в беседе с изданием «Телеграф» сообщил экс-советник бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии