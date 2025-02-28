«Телеграф»: На Украине начали арестовывать генералов ВСУ

На Украине начались задержания высокопоставленных генералов из состава Вооруженных сил страны. Об этом в беседе с изданием «Телеграф» сообщил экс-советник бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров.