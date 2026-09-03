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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смертин о брате: «Следили за матчами всей семьей, слушали репортаж по «Маяку». Если счет был не в пользу «Динамо», вставал на колени перед иконой и просил, чтобы брат выиграл»

Экс-капитан сборной России Алексей Смертин в блоге на Спортсе’‘ рассказал, как молился за старшего брата Евгения во время его матчей.

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