Огненное кольцо вокруг Киева: 71 удар за сутки и пауза перед «Орешником» Юлия ЧелкановаРоссийские войска проводят самую продолжительную серию массированных ударов по Украине за всё время специальной военной операции.
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