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Закон и Порядок

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Опять не сбиваем БПЛА США... Разбомбили очередной наш аэродром в Крыму

Опять не сбиваем БПЛА США... Разбомбили очередной наш аэродром в Крыму

Уκpaинcκий Γeнштaб ɜaявил ο paκeтнοм удape пο pοccийcκοму вοeннοму a϶pοдpοму Ϲaκи в Κpыму.

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Комментарии
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Надежда Юдаева
Сбивают! Но, надо понимать, что войны без потерь не бывает! Я в ту ночь не спала. Поэтому слышала все взрывы. Они начались где-то около 02:45 . Их было более десятка за 1 минуту или даже меньше, чем за минуту. Звуки от сбивания ракет и беспилотников следовали один за другим, без перерыва, и только, где-то после девятого или десятого раздался звук взрыва от попадания во что-то. Потом было ещё звуки от трёх взрывов, но другие. Как потом выяснилось, сдетонировали ракеты воздух-воздух от попадания в склад ракет. Так что, ПВО работает. А, если куда-то то ракета прорывается, то это все же война. Что касается строительства укрытий для самолётов, то они вряд ли бы помогли. Слишком много у нас осталось наблюдателей из числа местных жителей, сторонников радикального ислама. Да и украинские ждуны тоже не дремлют. Таковые быстро отметились в украинских СМИ по поводу попадания выпущенных Украиной ракет по Сакскому аэродрому. Поэтому, прежде, чем судить с дивана, надо понять, что это не компьютерные игры и стрелялки, а идёт самая настоящая война. С потерями. И, если до каких-то районов и областей пока не докатилась, то молитесь, чтобы и дальше  не докатилась до вас. Белгород наш город, но сколько бед уже пережили эти жители не находясь в зоне боевых действий!
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