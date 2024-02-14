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«Донбасс — это не прачечная, где отмывают обгаженные штаны». Попытка Киркорова войти «в ту дверь»

«Донбасс — это не прачечная, где отмывают обгаженные штаны». Попытка Киркорова войти «в ту дверь»

13 февраля Донбасс посетил народный артист РФ и Молдавии Филипп Киркоров, многократный обладатель премии "Золотой граммофон" и многократный лауреат фестиваля "Песня года", лауреат госпремий "За вклад в развитие и пропаганду болгарской культуры за рубежом" и "За вклад в развитие русско-турецких культурных связей", кавалер ордена Почёта, "герой" большого количества скандалов, включая кощунственный танец на кресте во время юбилейного шоу в Кремлёвском дворце, дела о плагиате, нападения, оскорбления и пресловутую "голую" вечеринку.

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Комментарии
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Вадим Филин
Люди верно подметили- дерьмо не тонет!
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