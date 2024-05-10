В Рязанской области сохранится дождливая и холодная погода до 16 мая

Осадки в регион придут уже завтра – с 11 мая. Температура воздуха опустится до +9 градусов. На следующей неделе, во вторник и среду, немного потеплеет – до +12 градусов, однако пасмурная погода сохранится.
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