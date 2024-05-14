Президент Сербии объяснил, почему принимает главу МИД Украины и жену Зеленского

По словам политика, он не является ничьим наймитом. Президент Сербии Александр Вучич назвал причины радушного приема в стране главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы и супруги президента Украины Елены Зеленской.
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