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Президент Сербии объяснил, почему принимает главу МИД Украины и жену Зеленского

Президент Сербии объяснил, почему принимает главу МИД Украины и жену Зеленского

По словам политика, он не является ничьим наймитом. Президент Сербии Александр Вучич назвал причины радушного приема в стране главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы и супруги президента Украины Елены Зеленской.

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