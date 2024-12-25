ЦБ создают платформу, которая будет следить за переводами россиян

ЦБ, Росфинмониторинг и другие банки занимаются разработкой платформы, которая будет бороться с клиент-дропами или дропперами (аферисты, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег или переводов для «черного» бизнеса и других операций, нарушающих законы РФ).