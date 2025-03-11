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Китай

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Депутат ВСНП выступает за повышение квалификации сельских рабочих-мигрантов в связи с модернизацией отрасли

Пекин, 10 марта /Синьхуа/ -- Чжоу Пэй, депутат Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ и заместитель руководителя строительной компании по подбору персонала, представит свои предложения по оказанию помощи сельским рабочим-мигрантам на ежегодной сессии ВСНП в Китае.

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