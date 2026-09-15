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Рыбак поймал 232-килограммового тунца во Владивостоке

Рыбак поймал 232-килограммового тунца во Владивостоке

РЕН ТВ Огромного тунца рекордных для Приморья размеров поймал рыбак во Владивостоке. И это не промышленный улов – гиганта взяли спортивной снастью.

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