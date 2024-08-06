Украина на перепутье: контрнаступление или капитуляция? Несмотря на то, что российская специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины идёт своим чередом, в последнее время в медиапространстве ощущаются некие «вибрации».
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