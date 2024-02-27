Путин назвал важным вклад русофилов в недопущение изоляции России

Международное движение русофилов вносит серьезный вклад в противодействие попыткам Запада добиться своей цели по изоляции России, распространяет объективную информацию за рубежом и помогает разоблачать мифы пропаганды.
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