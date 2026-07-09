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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мухова об успехе чешских теннисисток: «Свою роль играет то, что нас очень много»

Каролина Мухова высказалась об успехе чешских теннисисток на « Уимблдоне ». – Есть ли у вас объяснение, почему Чехия воспитывает так много сильных теннисисток? В топ-100 так много чешских игроков, и многие успешно выступают на «Уимблдоне».

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