Мухова об успехе чешских теннисисток: «Свою роль играет то, что нас очень много»

Каролина Мухова высказалась об успехе чешских теннисисток на « Уимблдоне ». – Есть ли у вас объяснение, почему Чехия воспитывает так много сильных теннисисток? В топ-100 так много чешских игроков, и многие успешно выступают на «Уимблдоне».