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62ИНФО | Новости Рязани

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Ещё на трёх улицах Рязани отключили холодную воду 29 ноября

Ещё на трёх улицах Рязани отключили холодную воду 29 ноября

Ограничения связаны с ремонтом водопровода. Так, до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица Соборная, дом №9 (аптека №3); площадь Соборная, дом №2; улица Хиринская, дома №№19 корпус 2, 19 корпус 4, 19 корпус 6, 19 корпус 7, 19, 19в, 19д, 21, 21в, 23, 25-25а, 27, 29, 31, 33 корпус 1, 33, 35.

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