Британский аналитик Александр Меркурис выразил уверенность в том, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, с помощью которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Курскую область, в скором времени будут уничтожены российскими войсками.
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