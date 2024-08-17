В Британии выразили уверенность в скором уничтожении атакующих Курскую область HIMIRS ВСУ

Британский аналитик Александр Меркурис выразил уверенность в том, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, с помощью которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Курскую область, в скором времени будут уничтожены российскими войсками.