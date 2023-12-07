Нутрициолог объяснила, сколько витамина D надо принимать зимой

Потребление витамина D должно регулироваться в зависимости от результатов лабораторных анализов конкретного пациента, а не от времени года и количества солнца, рассказала «Новому Дню» нутрициолог Светлана Метлякова.
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