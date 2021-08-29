Пауки в банке: Латвия и Литва будут отбирать друг у друга транзит

События в миреПолитикаПауки в банке: Латвия и Литва будут отбирать друг у друга транзит Порты Риги, Вентспилса и Лиепаи должны «отбить» у литовской Клайпеды грузы, которые производятся в Латвии.Вернуться к статье103НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛТак надо устроить аукцион кто меньше возьмет за услуги, опустить их ниже плинтуса...степан дуновТак до сих пор не поняли, что по воле забугорного босса вводить санкции против России это выстрел себе в ногу.ВВВладимир ВитковскийБуратины и понять- несовместимо !!!степан дуновТак до сих пор не поняли, что по воле забугорного босса вводить санкции против России это выстрел себе в ногу.Vladimir LioubimcevЕ-эсовские подачки прекращаются, и сейчас прибалты каждый САМ ЗА СЕБЯ!! Перегрызутся, однозначно.ВВВладимир ВитковскийНа радость нам, будем делать ставки, кто первым потонет !!!ВКВалерий КорытовЗа что боролись, на то и напоролись!EEElena EfimovaТолько бы Россия не начала по своей традиции поддержвать ни в чём не виноватый дружественный латышский/литовский народ.ПростолюдинЧёйт он дружественный?!EEElena EfimovaЭто как раз и вопрос. Чем город Геническ на Украине особо ценен для России? Но почему-то подкинули газу, когда там было холодно и нечем топить. И именно со словами о дружественном украинском народе.Комментировать
Свежие комментарии