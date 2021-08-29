События в мире

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Пауки в банке: Латвия и Литва будут отбирать друг у друга транзит

Пауки в банке: Латвия и Литва будут отбирать друг у друга транзит

Порты Риги, Вентспилса и Лиепаи должны «отбить» у литовской Клайпеды грузы, которые производятся в Латвии.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Так надо устроить аукцион кто меньше возьмет за услуги, опустить их ниже плинтуса...
степан дунов
Так до сих пор не поняли, что по воле забугорного босса вводить санкции против России это выстрел себе в ногу.
Владимир Витковский
Буратины и понять- несовместимо !!!
степан дунов
Так до сих пор не поняли, что по воле забугорного босса вводить санкции против России это выстрел себе в ногу.
Vladimir Lioubimcev
Е-эсовские подачки прекращаются, и сейчас прибалты каждый САМ ЗА СЕБЯ!! Перегрызутся, однозначно.
Владимир Витковский
На радость нам, будем делать ставки, кто первым потонет !!!
Валерий Корытов
За что боролись, на то и напоролись!
Elena Efimova
Только бы Россия не начала по своей традиции поддержвать ни в чём не виноватый дружественный латышский/литовский народ.
Простолюдин
Чёйт он дружественный?!
Elena Efimova
Это как раз и вопрос. Чем город Геническ на Украине особо ценен для России? Но почему-то подкинули газу, когда там было холодно и нечем топить. И именно со словами о дружественном украинском народе.

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