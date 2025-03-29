Херсон взорвался от удара по «овощебазе» ВСУ — горело до вечера, техника дымилась десятками Юлия СоколоваУдар по Херсону, точнее, по замаскированной под овощехранилище базе ВСУ, стал одним из самых разрушительных за весь март.