Херсон взорвался от удара по «овощебазе» ВСУ — горело до вечера, техника дымилась десятками Юлия СоколоваУдар по Херсону, точнее, по замаскированной под овощехранилище базе ВСУ, стал одним из самых разрушительных за весь март.
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