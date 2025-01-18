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Письмо Ф.М. Достоевского А.Н.Майкову. 16(28) августа 1867. Женева

"В Германии столкнулся с одним русским, который живет за границей постоянно, в Россию ездит каждый год недели на три получить доход и возвращается опять в Германию, где у него жена и дети, все онемечились.

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