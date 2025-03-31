Минобороны РФ: расчет САУ уничтожил пункт управления дронами ВСУ

Объект располагался на красноармейском направлении Артиллерийский расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Центр» ликвидировал пункт управления дронами украинской армии на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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