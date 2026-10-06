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Свет как ключ к мозгу: как оптогенетика меняет лечение болезней Паркинсона, эпилепсии и боли

Представьте себе возможность включать и выключать клетки мозга по команде — как выключатель света. Это не фантастика, а реальность, которую открыла оптогенетика.

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