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Пленный военный ВСУ: либо готовили командирам дрова, либо вообще их не видели

Пленный военный ВСУ: либо готовили командирам дрова, либо вообще их не видели

Украинский боевик Виктор Гордиенко, взятый в плен под Курском, рассказал, что в одной из частей, где он служил, военных ВСУ отправляли на колку дров для командиров, а в другой солдаты вообще не видели никого по званию выше сержанта.

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