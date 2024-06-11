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Уже летом Украину ждет военная катастрофа: Карта специальной военной операции на Украине на 11 июня 2024 года

Уже летом Украину ждет военная катастрофа: Карта специальной военной операции на Украине на 11 июня 2024 года

Уже летом Украину ждет военная катастрофа: Карта специальной военной операции на Украине на 11 июня 2024 года Юлия СоколоваПо мнению украинских и западных военных экспертов, этим летом украинскую армию ждет решающее сражение, которое, предположительно, закончится военной катастрофой для ВСУ.

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