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Летнее наступление ВС РФ призвано сломить моральный дух Киева – The Economist

Летнее наступление ВС РФ призвано сломить моральный дух Киева – The Economist

Российская сторона переходит в летнее наступление, чтобы сокрушить Украину любой ценой. Журнал The Economist отмечает, что ВС РФ занимают внушительные территории в северных регионах страны, поскольку относительно легко преодолевают оборону украинцев, не приспособленную для защиты от беспилотников.

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