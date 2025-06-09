Летнее наступление ВС РФ призвано сломить моральный дух Киева – The Economist

Российская сторона переходит в летнее наступление, чтобы сокрушить Украину любой ценой. Журнал The Economist отмечает, что ВС РФ занимают внушительные территории в северных регионах страны, поскольку относительно легко преодолевают оборону украинцев, не приспособленную для защиты от беспилотников.