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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек второй раз вышла в четвертьфинал US Open – в первом случае она взяла титул

Швентек второй раз вышла в четвертьфинал US Open – в первом случае она взяла титул

Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла Людмилу Самсонову в четвертом круге US Open – 6:4, 6:1. Швентек в Нью-Йорке пока не проиграла ни сета и девятый раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

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