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Психотерапевт Крашкина: сбитый режим после отпуска осложняет возвращение к работе

Психотерапевт Крашкина: сбитый режим после отпуска осложняет возвращение к работе

Психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, что подавленное настроение после отпуска может быть связано с резким переходом от отдыха к рабочей нагрузке и активацией стресс-системы организма.

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