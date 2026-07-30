Психотерапевт Крашкина: сбитый режим после отпуска осложняет возвращение к работе

Психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, что подавленное настроение после отпуска может быть связано с резким переходом от отдыха к рабочей нагрузке и активацией стресс-системы организма.
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