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Зеленский расколол Украину, что ее уже не склеить и не спасти: Запад сообщил о безумиях в рядах ВСУ

Зеленский расколол Украину, что ее уже не склеить и не спасти: Запад сообщил о безумиях в рядах ВСУ

Владимир Зеленский. REUTERS 2,4K прочтений Сегодня Что же это делается, дамы и господа? Я вас спрашиваю.

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Комментарии
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Лев Добрый
Народ Украины сами избрали наркомана зе-ля президентом, пусть этот народ и пожинает плоды своей работы!😜👈👍
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21 час.

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