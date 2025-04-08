Расписание ВПР на 2025 год: что нужно знать родителям, школьникам и преподавателям Ирина ВальковаВсероссийские проверочные работы (ВПР) в 2025 году вновь охватят учащихся начального, среднего и частично старшего звена образования.
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