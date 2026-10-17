Городской досуговый центр Калуги отмечает 90-летие. Об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов. За девять десятилетий центр прошёл путь от клуба при машиностроительном заводе до современного пространства для творчества, где встречаются разные поколения и раскрываются таланты.