Городской досуговый центр Калуги отмечает 90-летие. Об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов. За девять десятилетий центр прошёл путь от клуба при машиностроительном заводе до современного пространства для творчества, где встречаются разные поколения и раскрываются таланты.
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