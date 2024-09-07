Пассажирка автомобиля на зимней резине погибла в ДТП в Челябинской области. Фото, видео

В Троицком районе Челябинской области 37-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ 21120 погибла в ДТП. На машине была установлена зимняя шипованная резина, сообщили 7 сентября в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
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