Госдума направит обращение в другие страны о попытке покушения на Путина

Направить в большинство стран обращение о расследовании информации об обсуждении подготовки покушения на президента России Владимира Путина намерены в Госдуме РФ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 30 января в эфире телеканала «Россия 24».
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