Госдума направит обращение в другие страны о попытке покушения на Путина

Направить в большинство стран обращение о расследовании информации об обсуждении подготовки покушения на президента России Владимира Путина намерены в Госдуме РФ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 30 января в эфире телеканала «Россия 24».