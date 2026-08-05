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В Сенате США заблокировали ускоренное рассмотрение новых санкций против РФ

В Сенате США заблокировали ускоренное рассмотрение новых санкций против РФ

Сенатор-демократ от штата Джорджия Рафаэль Уорнок заявил, что добился постановки на паузу процедуры ускоренного рассмотрения в Сенате США законопроекта, дающего президенту возможность вводить новые санкции против России.

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