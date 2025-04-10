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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Когда отмечают День сметчика в России: история и традиции праздника

Когда отмечают День сметчика в России: история и традиции праздника

26 апреля в России неофициально отмечают День сметчика. Это важная профессия, без которой невозможно было бы спланировать бюджет стройки, производства и любых других работ Труд сметчиков — кропотливый и ответственный, а цена ошибки равна финансовым потерям и затягиванию сроков проекта.

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