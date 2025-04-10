Когда отмечают День сметчика в России: история и традиции праздника

26 апреля в России неофициально отмечают День сметчика. Это важная профессия, без которой невозможно было бы спланировать бюджет стройки, производства и любых других работ Труд сметчиков — кропотливый и ответственный, а цена ошибки равна финансовым потерям и затягиванию сроков проекта.