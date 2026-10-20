Мужчину приговорили к 16 годам за убийство, которое он не совершал В Новосибирской области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий на правоохранителей, которые в ходе расследования убийства женщины "вышли на след" местного жителя.
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