Два человека погибли при столкновении автобуса и грузовика в Ленобласти

Погибшие — муж и жена. Четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.фото: t.me/prok_lenoblСнегоуборочный «Камаз» протаранил пассажирский автобус на трассе «Нарва» в Ленобласти, на месте ДТП скончались два человека — муж и жена, сообщает 3 февраля пресс-служба областного управления МВД.