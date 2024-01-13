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next WAR

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Индийский легкий танк Zorawar начал испытания

Индийский легкий танк Zorawar начал испытания

Организация оборонных исследований и разработок (DRDO; примерный аналог «Ростеха») приступила к опытно-конструкторским испытаниям легкого танка Zorawar и намерена передать его индийской армии для войскового тестирования к апрелю текущего года.

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