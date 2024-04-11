У курьеров Яндекса появятся велопомощники

У велокурьеров, которые сотрудничают с сервисами доставки, появились велопомощники. Они будут напоминать про ПДД, помогать велокурьерам следить за соблюдением правил парковки, а также дежурить на опасных участках дорог.
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