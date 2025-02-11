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Минздрав: Число абортов в России снизилось более чем в 3,5 раза

Директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко заявила, что число абортов за последние 10 лет снизилось в России более чем в 3,5 раза.

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