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Закон, порядок, государство

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Инженеры группировки войск «Центр» осуществляют разминирование дорог к недавно освобожденным населенным пунктам на Красноармейском направлении

Инженеры группировки войск «Центр» осуществляют разминирование дорог к недавно освобожденным населенным пунктам на Красноармейском направлении

Военные инженеры играют важную роль в подготовке колонных путей для обеспечения успешного продвижения российских войск.

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