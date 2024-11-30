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ВС РФ продвинулись к югу от Красноармейская (Покровска), освободив село Жёлтое

ВС РФ продвинулись к югу от Красноармейская (Покровска), освободив село Жёлтое

Подразделения российской армии освободили село Желтое, расположенное на расстоянии 12 километров к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск).

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