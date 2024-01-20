В Краснодаре состоялось прощание с известным ведущим мероприятий Денисом Конаковым

Прощальная церемония прошла накануне, 19 ноября.В Краснодаре 19 ноября состоялась церемония прощания с талантливым ведущим мероприятий Денисом Конаковым, который скоропостижно скончался несколько дней назад.
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