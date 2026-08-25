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«Челси» получит около 45 млн фунтов за Делапа, трансфер в «Ноттингем» согласован. У форварда 1 гол в 28 матчах АПЛ за «синих»

« Ноттингем Форест » приобретет нападающего « Челси »  Лиама Делапа . По данным журналиста The Telegraph Джона Перси, клубы согласовали трансфер 23-летнего футболиста.

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