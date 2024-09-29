Караваев извинился перед болельщиками за поражение «Зенита»

Петербургский клуб уступил «Краснодару» со счетом 0:2 Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев обратился к болельщикам петербургского клуба после своей результативной ошибки в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром», сообщает пресс-служба ФК «Зенит» в своем Телеграм-канале.
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