Караваев извинился перед болельщиками за поражение «Зенита»

Петербургский клуб уступил «Краснодару» со счетом 0:2 Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев обратился к болельщикам петербургского клуба после своей результативной ошибки в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром», сообщает пресс-служба ФК «Зенит» в своем Телеграм-канале.